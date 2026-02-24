O’Higgins cuenta las horas para su decisivo compromiso ante Bahía por las rondas preliminares de Copa Libertadores. El conjunto celeste tiene una mínima ventaja para el encuentro de vuelta en Brasil.

Luego del 1-0 de la ida por la fase 2 en el Estadio El Teniente, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio tendrá que defender lo hecho para seguir avanzando en el certamen internacional.

Por ello, será un enfrentamiento que captará la atención de los hinchas rancagüinos y de los amantes del fútbol nacional, más considerando que habrá una opción para verlo sin pagar.

Es que según reveló Chilevisión, el duelo será transmitido gratuitamente a través de su señal. No hay letra chica: solo bastará con sintonizarlo en el canal mencionado y ya está. Un descanso para el bolsillo.

¿Quiénes serán los encargados de animar el partido? “Claudio Palma en el relato, acompañado por Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera en los comentarios, mientras que Ignacio Miranda estará en cancha”, detalló la información.

O’Higgins tiene un gol de ventaja ante Bahía. (Imagen: Photosport)

¿Cuándo juega O’Higgins vs. Bahía?

La definición por el cupo hacia la fase 3 de Copa Libertadores se disputará este miércoles 25 de febrero. Se jugará desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Arena Fonte Nova.

¿Dónde verlo por TV y GRATIS?

El vital compromiso de O’Higgins contra Bahía podrá ser sintonizado gratuitamente a través de las pantallas de Chilevisión. A su vez, también estará disponible en su página web.

