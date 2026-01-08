Universidad de Chile tomó una sorpresiva decisión en el mercado de fichajes. ¿Qué pasó? Leandro Fernández no será tomado en cuenta para los siguientes desafíos de la institución.
Por determinación de Francisco Meneghini, el delantero de 34 años tendrá que buscar nuevo club. Una situación que generó debate entre los hinchas azules y que provocó la inmediata reacción de su círculo cercano.
Su agencia de representación comenzó a mover su nombre en distintas latitudes y uno de los primeros equipos que recibió su currículum fue O’Higgins. Sin embargo, el elenco rangacagüino lo descartó.
Al menos, así lo detalló el periodista Javier Limardo. Según explicó, su salario estaba por sobre lo que podían pagar en las huestes celestes. Tendrá que rastrear otros rumbos.
“El lunes supo de su salida, lo ofrecieron en O’Higgins el miércoles. Pero por su sueldo (40 millones) lo descartaron de inmediato“, señaló el comunicador sobre el jugador de Universidad de Chile.
El 2025 de Leandro Fernández en Universidad de Chile
Durante la última temporada, la figura en cuestión disputó una totalidad de 40 compromisos con la camiseta azul. En dichos encuentros, anotó 10 goles y entregó siete asistencias.
Cabe destacar que su contrato rige hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que Universidad de Chile tendrá que analizar variantes para concretar su partida. La teleserie recién comienza.
En resumen:
- El ofrecimiento: Según detalló el periodista Javier Limardo, el currículum del “Lea” llegó a las oficinas de O’Higgins de Rancagua este miércoles.
- El motivo del descarte: El elenco celeste rechazó la posibilidad de inmediato debido a que el salario del jugador, que asciende a $40 millones de pesos mensuales, está completamente fuera del presupuesto de la institución para esta temporada.
- Contrato vigente: Al tener vínculo con la U hasta fines de 2026, Azul Azul se enfrenta al dilema de cómo facilitar su partida: una rescisión de mutuo acuerdo o un préstamo donde el cuadro universitario asuma parte de ese sueldo millonario.