Universidad de Chile tomó una sorpresiva decisión en el mercado de fichajes. ¿Qué pasó? Leandro Fernández no será tomado en cuenta para los siguientes desafíos de la institución.

Por determinación de Francisco Meneghini, el delantero de 34 años tendrá que buscar nuevo club. Una situación que generó debate entre los hinchas azules y que provocó la inmediata reacción de su círculo cercano.

Su agencia de representación comenzó a mover su nombre en distintas latitudes y uno de los primeros equipos que recibió su currículum fue O’Higgins. Sin embargo, el elenco rangacagüino lo descartó.

Al menos, así lo detalló el periodista Javier Limardo. Según explicó, su salario estaba por sobre lo que podían pagar en las huestes celestes. Tendrá que rastrear otros rumbos.

“El lunes supo de su salida, lo ofrecieron en O’Higgins el miércoles. Pero por su sueldo (40 millones) lo descartaron de inmediato“, señaló el comunicador sobre el jugador de Universidad de Chile.

Leandro Fernández fue rechazado por O’Higgins ante su inminente salida de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Durante la última temporada, la figura en cuestión disputó una totalidad de 40 compromisos con la camiseta azul. En dichos encuentros, anotó 10 goles y entregó siete asistencias.

Cabe destacar que su contrato rige hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que Universidad de Chile tendrá que analizar variantes para concretar su partida. La teleserie recién comienza.

En resumen: