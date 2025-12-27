O’Higgins acabó con el misterio y confirmó al sucesor de Francisco Meneghini. Luego de una extensa búsqueda, la directiva celeste encontró al nombre ideal para asumir el desafío en 2026.

¿De quién se trata? El conjunto rancagüino oficializó a Lucas Bovaglio como su nuevo entrenador. A sus 46 años, tendrá la misión de ratificar la participación del club en certámenes internacionales.

Cabe consignar que O’Higgins tendrá que afrontar un llave decisiva por la fase 2 de Copa Libertadores: se medirá ante Bahía de Brasil con el objetivo de avanzar de ronda en el certamen continental.

“¡BIENVENIDO LUCAS BOVAGLIO A O’HIGGINS DE RANCAGUA! El entrenador argentino selló su vínculo con el Capo de Provincia”, comenzó señalando la institución a través de redes sociales.

En dicha, el comunicado terminó asegurando: “Se transforma en el nuevo director técnico de La Celeste para los importantes desafíos de la temporada 2026. ¡Vamos con todo, profe!”.

Lucas Bovaglio es el nuevo entrenador de O’Higgins de Rancagua. (Imagen: Photosport)

Lucas Bovaglio, el nuevo director técnico de O’Higgins

Durante la reciente campaña, el estratega argentino estuvo al mando de Palestino. En 2025, dirigió 45 compromisos, registrando 18 victorias, 10 empates y 17 derrotas.

Concluyó la Liga de Primera en la sexta posición, por lo que clasificó al equipo de La Cisterna a la ronda preliminar de Copa Sudamericana: se jugará la vida ante Universidad de Chile.

En resumen:

Lucas Bovaglio no tendrá tiempo para adaptaciones lentas. Su debut oficial estará marcado por la alta exigencia, ya que O’Higgins debe disputar la Fase 2 de la Copa Libertadores contra el poderoso Bahía de Brasil.