Colo Colo se impuso por 1 a 0 este sábado recién pasado ante O’Higgins de Rancagua en un partido bastante atractivo. Aquel triunfo significó la tercera victoria al hilo para el equipo de Fernando Ortiz, quien comienza a ganar más confianza en Macul de cara al Superclásico de este domingo 1 de marzo.

Sin embargo, el encuentro en Rancagua no estuvo exento de polémicas. La primera de ellas fue un presunto penal no cobrado al elenco ‘Minero’, por lo que desde la ANFP se revelaron los audios del VAR de aquel compromiso para despejar todo tipo de dudas respecto de aquella controversial situación.

Revelan los audios del VAR tras el partido de Colo Colo frente a O’Higgins (Foto: Photosport)

La primera jugada que dejó dudas del duelo entre el ‘Cacique’ y el ‘Capo de Provincia’ fue precisamente la de la presunta falta penal de Víctor Méndez sobre Juan Leiva: “Es el jugador de Colo Colo quien puntea el balón primero”, señalan desde el VAR. En ese instante, el propio juez central ratifica aquello y señala que efectivamente Méndez es quien “juega el balón y después hay un contacto normal de juego. No penal”.

Luego, Maxi Romero anotó un verdadero golazo cuando el Popular lo ganaba por 1 a 0 y ponía el segundo tanto que le daba más tranquilidad al conjunto de Fernando Ortiz sobre el final del compromiso. Sin embargo, este fue finalmente anulado por una falta previa de Tomás Alarcón.

“El codazo en el rostro del jugador de O’Higgins ocurre antes que el cabezazo del jugador de Colo Colo”, insisten desde la videoasistencia. “Antes del gol hay una situación de uso ilegal de brazo en contra de un jugador de O’Higgins”, confirmó Mathias Riquelme.

Así las cosas, quedan dilucidadas las dudas que pudo existir en el compromiso entre Albos y Celestes en el duelo válido por la cuarta jornada de la Liga de Primera 2026, donde el Popular rescató valiosos tres puntos que lo alzan como uno de los líderes momentáneos de la tabla de posiciones.

