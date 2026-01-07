Universidad Católica tiene un importante contrincante en el mercado de fichajes. En su deseo de contratar un defensor central, el elenco precordillerano sumó un potente rival. ¿Qué pasó?
Según trascendió, O’Higgins va por uno de los apuntados por la UC. Ambas escuadras necesitan sumar más variantes para su retaguardia, por lo que posaron su atención en el mismo nombre.
Al menos, así lo informó el periodista Javier Limardo a través de su cuenta de X. El comunicador aseguró que Benjamín Gazzolo está en la órbita de los dos clubes para sus siguientes desafíos.
“Benjamin Gazzolo, es una opción concreta para ocupar la plaza de central que busca (Lucas) Bovaglio. La UC también es alternativa para el jugador”, destacó la fuente citada.
Cabe consignar que el futbolista mencionado quedó libre tras no renovar su contrato con Huachipato. Una oportunidad que pareciera irresistible para algunas instituciones en el libro de pases.
Interesa en Universidad Católica y O’Higgins: el 2025 de Benjamín Gazzolo
Durante la reciente temporada en el conjunto de Talcahuano, el zaguero central disputó una totalidad de 28 encuentros. En ellos, anotó un gol y aportó con una asistencia.
Cabe destacar que también está en la mira de equipos como Everton, Unión La Calera y Palestino. Por el momento, no ha zanjado su destino: tiene un abanico de posibilidades.
En resumen:
La necesidad de sumar variantes en la retaguardia ha llevado a ambos clubes a acelerar gestiones por el zaguero sanfelipeño:
- El deseo de Lucas Bovaglio: El técnico del “Capo de Provincia” busca un central con voz de mando y buen juego aéreo, perfil que Gazzolo cumple a la perfección. Para O’Higgins, su llegada sería el pilar de un proyecto que busca retornar a copas internacionales.
- La opción en San Carlos: La UC, bajo el mando de Daniel Garnero, también lo tiene en carpeta como una alternativa nacional que no utiliza cupo de extranjero, permitiendo liberar plazas para otras zonas del campo (como la delantera).
- Agente Libre: El hecho de haber terminado su contrato con los “Acereros” el pasado 31 de diciembre lo convierte en la “fórmula perfecta” para clubes que buscan jerarquía cuidando el presupuesto.