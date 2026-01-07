Universidad Católica tiene un importante contrincante en el mercado de fichajes. En su deseo de contratar un defensor central, el elenco precordillerano sumó un potente rival. ¿Qué pasó?

Según trascendió, O’Higgins va por uno de los apuntados por la UC. Ambas escuadras necesitan sumar más variantes para su retaguardia, por lo que posaron su atención en el mismo nombre.

Al menos, así lo informó el periodista Javier Limardo a través de su cuenta de X. El comunicador aseguró que Benjamín Gazzolo está en la órbita de los dos clubes para sus siguientes desafíos.

“Benjamin Gazzolo, es una opción concreta para ocupar la plaza de central que busca (Lucas) Bovaglio. La UC también es alternativa para el jugador”, destacó la fuente citada.

Cabe consignar que el futbolista mencionado quedó libre tras no renovar su contrato con Huachipato. Una oportunidad que pareciera irresistible para algunas instituciones en el libro de pases.

Benjamín Gazzolo está en la mira de Universidad Católica y O’Higgins. (Imagen: Photosport)

Interesa en Universidad Católica y O’Higgins: el 2025 de Benjamín Gazzolo

Durante la reciente temporada en el conjunto de Talcahuano, el zaguero central disputó una totalidad de 28 encuentros. En ellos, anotó un gol y aportó con una asistencia.

Cabe destacar que también está en la mira de equipos como Everton, Unión La Calera y Palestino. Por el momento, no ha zanjado su destino: tiene un abanico de posibilidades.

En resumen:

La necesidad de sumar variantes en la retaguardia ha llevado a ambos clubes a acelerar gestiones por el zaguero sanfelipeño: