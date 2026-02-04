La Copa Libertadores vuelve a escena con el inicio de la fase 1 de clasificación, y Alianza Lima, nuevo equipo de Esteban Pavez, se mide ante 2 de Mayo.

En esta ronda participan elencos como los ya mencionados ‘Íntimos’ de Perú, Deportivo Táchira de Venezuela, Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay, Juventud de Las Piedras de Uruguay y The Strongest de Bolivia, todos obligados a sortear duelos de alta tensión para seguir avanzando en el certamen continental.

Para los hinchas chilenos, la jornada tendrá un atractivo especial, ya que una de estas llaves podrá verse por televisión abierta. Se trata de un compromiso que involucra a un futbolista nacional con amplio recorrido en el fútbol local y que hasta hace poco fue uno de los referentes de Colo Colo.

Esteban Pavez será titular en Alianza Lima por Copa Libertadores (Foto: Alianza Lima)

En ese contexto, Esteban Pavez será titular en el debut copero de Alianza Lima, asumiendo un rol protagónico en el mediocampo del conjunto peruano. El volante viene de una polémica salida del ‘Cacique’, club donde era capitán y referente absoluto al menos dentro del camarín, por lo que su salida no pasó nada desapercibida en Macul.

Fecha y horarios para Alianza Lima vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores

El duelo de ida de la Fase 1 de Copa Libertadores entre Alianza Lima y Club Sportivo 2 de Mayo se disputará este miércoles 4 de febrero desde las 21:30 horas de Chile.

¿Quién transmite EN VIVO y Gratis Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El choque entre Alianza Lima y Club Sportivo 2 de Mayo podrá verse EN VIVO y GRATIS a través del sitio chilevision.cl y a través de la APP MiCHV.

Datos clave…

