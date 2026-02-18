El volante nacional, Esteban Pavez vive en este 2026 una nueva etapa en el exterior tras lo que fue su polémica salida de Colo Colo en este mercado de pases.

El ex capitán ‘Albo’ hoy en día defiende la camiseta de Alianza Lima de Perú, club que hoy en día es comandado por Pablo Guede, quien también dirigió al volante en Colo Colo y Tijuana.

Pavez tuvo un triste estreno en su equipo, en la que en su debut por la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, el ex Colo Colo sufrió un esguince en su rodilla, el que lo dejaría unas semanas fuera de las canchas.

En las últimas horas, Esteban Pavez recibió una tremenda noticia, la que sin duda festeja Alianza Lima y su entrenador, pensando en lo que son sus próximos desafíos.

Pavez recibe gran noticia en Perú | Foto: Photosport

El periodista peruano, Gerson Cuba informó en su cuenta de ‘X’, que Esteban Pavez ha tenido una positiva recuperación tras su lesión y durante estos días, volverá a los entrenamientos junto a sus compañeros.

“La recuperación de Esteban Pavez viene siendo positiva y esta semana ya iniciará trabajos con balón. Sí, el avance continúa a buen ritmo. De mantenerse así, se espera que la próxima semana ya entrene con el plantel de Alianza Lima”, señaló.

De esta manera, Esteban Pavez recibiría una importante noticia para poder estar de la mejor forma posible para lo que es el gran desafío que tiene junto a Alianza Lima, de poder ser el campeón del fútbol de aquel país.

