El exdelantero de Colo Colo y Alianza Lima, Nicolás Tagliani, rompió el silencio para analizar la crisis que atraviesa el conjunto peruano. Tras la temprana eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, el “Loco” apuntó sus dardos directamente hacia la gestión de Pablo Guede y la falta de respuesta de la dirigencia blanquiazul.

Tagliani cuestionó la idoneidad del técnico argentino para dirigir a un club de la envergadura de Alianza, comparando negativamente su proceso con la campaña histórica realizada por Néstor Gorosito el año anterior.

“Si se ponen a analizar, Gorosito hizo historia. No tengo nada que ver con él, cero relación, soy de Boca y él de River. Pero, como hincha, la campaña que hizo el año pasado, qué técnico hizo eso. No hubo alguien así. Mal no le fue, tenía un par de jugadores ásperos”, afirmó.

Para luego arremeter en contra del actual entrenador: “Pablo Guede no está a la altura de Alianza Lima, es un grande que necesita estar puntero y ganar algo. Y creo que no lo viene demostrando. Más con lo que pasó en la pretemporada con el tema de abuso. No veo bien a Alianza, no está bien”

Tagliani no se quedó ahí y disparó con más fuerza. “El plantel era muy grande, con mucha pertenencia. Eso los dirigentes nunca lo vieron y trajeron un técnico ni fu ni fa. Guede ni loco es para Alianza”, remató.

El impacto de las denuncias de abuso

Uno de los puntos más graves abordados en la entrevista fue el escándalo ocurrido durante la pretemporada en Montevideo. El club vive un terremoto institucional tras la denuncia de abuso sexual que involucra a exintegrantes del plantel, lo que derivó en la salida de referentes:

Jugadores desvinculados: Miguel Trauco , Sergio Peña y Carlos Zambrano fueron apartados de la institución tras los hechos.

, y fueron apartados de la institución tras los hechos. Quiebre del grupo: Tagliani señaló que “cuando pasan estas cosas, empiezan los problemas”, sugiriendo que el foco deportivo se perdió debido a la gravedad de las acusaciones.

Exigencia a la dirigencia

Finalmente, el formado en Estudiantes de La Plata exigió que los altos mandos del club den la cara por la contratación de Guede y por los incidentes extrafutbolísticos. Criticó el silencio de los dirigentes frente a la eliminación y los instó a pedir perdón a la hinchada, cuestionando la continuidad de un cuerpo técnico que no ha demostrado resultados en medio de un clima interno devastado.