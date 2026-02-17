Este martes arrancó la participación de los clubes del fútbol chileno en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, donde Huachipato y O’Higgins enfrentan duros desafíos en busca de la clasificación a la próxima ronda.

Primero, fue el conjunto ‘Acerero’ el que salió a la cancha en el certamen copero ante el Carabobo de Venezuela. Los dirigidos por Jaime García cayeron 1-0 en el duelo de ida disputado en Valencia tras anotación de Edson Tortolero quien definió de primera dentro del área.

En tanto, este miércoles será el turno de O’Higgins. El elenco que dirige Lucas Bovaglio se medirá en el duelo de ida ante el Bahía de Brasil en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua el miércoles 18 de febrero desde las 19:00 horas.

O’Higgins y Bahía irán por la señal de Chilevisión (Photosport).

El ‘Capo de Provincia’ llega en un buen momento al estreno internacional tras arrancar la Liga de Primera con dos triunfos y una derrota (victorias ante Deportes Concepción y La Serena y caída contra Deportes Limache).

Por su parte el Esporte Clube Bahía mantiene su buen tranco en el Brasileirao, donde marcha en la 3° ubicación con 7 puntos en 3 partidos jugados. Además, es sólido puntero 20 unidades en el Campeonato Baiano que terminará en marzo

¿Qué partido de Copa Libertadores irá por Chilevisión EN VIVO y GRATIS?

Chilevisión confirmó que esta semana transmitirá EN VIVO y totalmente gratis en todas sus señales y plataformas el atractivo choque entre O’Higgins y Bahía, válido por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

¿Dónde ver el partido por Chilevisión?

El encuentro será transmitido en TV por la señal abierta de Chilevisión, además de la señal EN VIVO de chilevision.cl, la App MiCHV y por PLUTO TV.

También, ambos partidos podrán sintonizarse EN VIVO a través de TV paga por las señales de ESPN en el plan premium de Disney+.

