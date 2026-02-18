La Copa Libertadores 2026 sigue generando expectativa en Sudamérica, y cada enfrentamiento refleja no solo la calidad de los equipos, sino también la profundidad económica de sus planteles.

O’Higgins, uno de los representantes chilenos, se prepara para enfrentar este miércoles 18 a Esporte Clube Bahia en una llave que, a primera vista, parece desigual por la diferencia de recursos.

Mientras el cuadro brasileño puede contar con alternativas de nivel en todas las posiciones, la escuadra nacional deberá maximizar su cohesión y eficiencia en cada acción para competir en un duelo que promete intensidad y ritmo elevado desde el primer minuto.

A pocas horas del debut copero, el equipo chileno se alista para dar el primer golpe en la serie | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

O’Higgins vs Bahia: la abismal diferencia de plantel que impacta en la Libertadores

Según cifras de Transfermarkt, el plantel rancagüino está valorado en 12 millones de euros. El jugador más caro de la planilla de O’Higgins es Francisco González, tasado en 1,7 millones de euros, seguido de Martín Sarrafiore por 800 mil euros.

Por su parte, el Tricolor de Aço llega a la llave con un plantel tasado en 119 millones de euros, casi 10 veces más que O’Higgins. El futbolista más caro del equipo brasileño es el volante Jean Lucas con 12 millones de euros, seguido de Luciano Juaba, Erick Pulga y Santiago Ramos Mingo, todos tasados en 11 millones de euros.

A pesar de esto, la historia del fútbol demuestra que el presupuesto no siempre garantiza resultados. El Capo de Provincia buscará sacar ventaja con estrategia, cohesión y la motivación que implica enfrentarse a un cuadro brasileño.

En síntesis…

O’Higgins enfrentará a Esporte Clube Bahia en la Copa Libertadores 2026 con un plantel tasado en 12 millones de euros, mientras que su rival brasileño supera los 119 millones, marcando una diferencia abismal de recursos y profundidad.