Universidad de Concepción no la está pasando nada de bien en la Primera B, donde navega en la mitad de la tabla con la ilusión de poder meterse en puestos de liguilla para tener la opción de subir a Primera División la próxima temporada.

Uno de los puntos altos en el campanil ha sido la temporada del paraguayo Arnaldo Castillo, delantero que marcha en solitario en la tabla de goleadores con 11 conquistas e ilusiona a los hinchas penquistas.

El delantero conversó de su presente con Deportes 13, pero lo que más llamó la atención de la entrevista fue la irrisoria respuesta del guaraní cuando le preguntaron si tenía un parecido físico a Emiliano Amor.

Castillo negó tener un parecido de apariencia con Emiliano Amor. | Foto: Agencia UNO

“Jajaja, pero ese es defensa. Yo soy delantero. Soy abierto y acepto todo tipo de críticas y comparaciones”, arrancó diciendo, pero la joya vino después: “Algunos me dicen que me parezco a Cavani o Lewandowski según un compañero. Yo le decía que no era para tanto, que estábamos en U. de Concepción. Se ‘cagaban’ de la risa”, dijo.

El paraguayo tiene metas ambiciosas en el fútbol chileno que le gustaría concretar, como un salto a Primera División: “Uno como futbolista quiere llegar al tope de lo que puede entregar. No siempre nos puede ir como queremos, pero uno busca y trabaja. El que busca lo encuentra. Me veo jugando en Primera y también en México. En junio mi representante tuvo una conversación con un equipo mexicano y estuvo a punto de salir, pero tomé la decisión de no ir para estar acá en Universidad de Concepción (…) Mi idea es ir a un grande o salir del país para traer a mi familia”.

En el cierre, aseguró que admira a un crack de Colo Colo y a otro de la UC: “Siempre veo Primera División, todos los días, y hay jugadores que tienen mucho rodaje. Zampedri y Lucero, que llegó de Vélez. El ‘Sacha’ Sáez me llama la atención. Yo trato de poder ver sus virtudes para tratar de mejorar. Tengo 25 años y puedo aprender todavía de otros jugadores”, remató.