La polémica se instaló ayer en las Redes Sociales luego de que la Diputada Karol Cariola subiera una foto donde se leía ‘Apruebo’ con la insignia de distintos equipos de Primera División y Primera B del fútbol chileno.

La publicación generó una reacción inmediata de la ANFP, en la cual se le solicitaba a la Diputada respetar el derecho de imagen y que los equipos se mantuvieran neutrales de cara al decisivo plebiscito que tendrá el país el próximo 4 de septiembre.

En la ANFP reaccionaron a publicación de Cariola que terminó eliminando. | Foto: Agencia UNO

La ola de reacciones que generó la publicación y, por consecuencia, el llamado de atención por parte de la ANFP, obligaron a que Cariola finalmente diera de baja la publicación no sin antes dejarle un mensaje a la ANFP.

“Los diseños que la ANFP reprueba, fueron utilizados por los mismos hinchas que se identifican por la opción del apruebo. No es un diseño mío, sino más bien un esfuerzo ciudadano que me pidieron difundir y lo hice en mi cuenta personal. Ante la molestia expresada he decidido bajarlo”, dijo.

ver también Rubio anota en guerra de goles entre Colorado y Minnesota en la MLS

ver también Johnny Herrera rompe el silencio y relata el horror que sufrió en encerrona

De esta manera se le puso fin a la polémica de la utilización de escudos de equipos de fútbol marcando una preferencia de cara al plebiscito por la nueva constitución que tendrá Chile en un par de semanas más, donde el voto de todos los hinchas es obligatorio.