El partido entre Boca Juniors y Racing Club de Argentina el fin de semana pasado no solo estuvo marcado porque fue caliente dentro del campo de juego -que terminó en empate- sino que por una particular situación que vivió el cuadro ‘Xeneise’ en el entretiempo.

Resulta que cuando los equipos volvieron a la cancha, el peruano Carlos Zambrano tenía un evidente golpe en su cara que no tenía cuando se fue a camarines. Después, con el tiempo, se dio a conocer que se agarró a golpes con el delantero argentino de Boca, Darío Benedetto.

La situación no pasó inadvertida por nadie y un ex Boca Juniors que también tuvo pasos por Universidad de Chile, Cristián Traverso, sacó la voz en TyC para hablar del espectáculo que brindaron ambos jugadores y le pegó con dureza a Benedetto.

Benedetto protagonizó fuerte cruce con Carlos Zambrano. | Foto: Getty Images

“Estoy cansado de las disculpas, estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro… no te mandes más cagadas, hermano. Y listo. Déjate de joder, me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada”, dijo Traverso.

Sobre el peruano, aseguró que “Quedó humillado porque lo vigilantearon, otra vez. Lo vigilantean adentro de la cancha y después se come un churrascazo y tiene que salir a jugar”, aseguró.

“¿Cómo vas a exponer así a tu compañero? Yo si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy agarrar, en qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo tú y yo soy el boludo? Yo en algún momento se la cobro”, cerró el ex U de Chile.