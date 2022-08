El ex jugador de Universidad de Chile y con largo recorrido en el balompié nacional, Juan González, pidió a gritos el regreso de su ex compañero Marcelo Díaz al cuadro azul, asegurando que puede aportar una experiencia que, hoy por hoy, nadie más tiene en el equipo dirigido por Diego López.

Ex Universidad de Chile pide a gritos el regreso de 'Chelo' Díaz al Romántico Viajero: "Con la llegada de Marcelo se vería muy beneficiado"

A principio de temporada y en el mercado de invierno, sonó con fuerza la opción de que Marcelo Díaz volviera a Universidad de Chile, toda vez que se indicara que el ex volante azul no estaba nada de cómodo en libertad ni estaba viendo los minutos que quería.

Si bien no se pudo concretar la llegada del ex campeón de la Copa Sudamericana a la U, el volante dejó en claro que hizo todo lo posible por volver y que las puertas se le cerraron desde Azul Azul, no por voluntad propia.

Uno que tuvo a Marcelo Díaz como compañero en el Romántico Viajero es Juan González, quien tuvo pasos por los azules entre 2008 y 2010. El ex jugador, ‘Diablo’ como le decían, aseguró que la U podría ganar mucho con el ‘Chelo’ dentro de sus filas.

González pide a gritos a Marcerlo Díaz en la U. | Foto: Archivo

“Marcelo es un jugador que quiero mucho. Tenemos una amistad que ha perdurado en el tiempo, siempre nos comunicamos. Y cuando ha habido situaciones donde uno pasa bajones anímicos, hemos estado el uno para el otro con una palabra de aliento y motivación”, dijo al portal de noticias deportivos As.

Sobre una posible vuelta, aseguró que “Marcelo siempre ha tenido la disposición y los deseos de volver a la U, porque es su casa. Lamentablemente, por diversos motivos, no se ha logrado concretar esa vuelta tan ansiada. Yo lo lamento, porque la U podría pensar en repatriarlo, en abrirle las puertas a un jugador que está en plenas condiciones y que sería un aporte enorme dentro y fuera de la cancha”.

En esa misma línea, aseguró que una vuelta de Díaz “Sería muy beneficioso para ambos. Para Marcelo, por concretar el sueño de volver, y para la U, porque tendría un plus de jerarquía. Hay muy buenos jugadores, tienen capacidad, pero están en una transición de consolidarse y no así Marcelo (…) El Equipo todavía está irregular, pero con la llegada de Marcelo se vería muy beneficiado. Él brindaría un fútbol que, en este minuto, ningún jugador de la U puede ejecutar en esos niveles", remató.

ver también Johnny Herrera rompe el silencio y relata el horror que sufrió en encerrona

¿Llegará en la próxima ventana de transferencias Marcelo Díaz? Lo concreto es que el ‘Chelo’ lo único que quiere es regresar al conjunto azul para terminar su carrera e incluso, en su llegada, Diego López le tiró un racimo de flores. El tiempo dirá si Díaz concluye su carrera con la U en el pecho.