La modelo e hincha de O’Higgins de Rancagua, Daniella Chávez, se encuentra en una cruzada para recaudar fondos suficientes para sentarse a conversar con el grupo Abumohor y poder cumplir su anhelo de comprar el club celeste del cual se ha declarado fanática de toda la vida.

Una de las mayores fuentes de ingreso que tiene Chávez es la plataforma OnlyFans, en la cual uno se suscribe a cambio de, por lo general, material explícito erótico y/o pornográfico que puede dejar suculentos réditos para quien venda contenido.

Es a través de este mecanismo que Chávez quiere reunir los fondos y comprar el club celeste, según ella misma explicó ayer en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, aunque no fue lo más curioso en la intervención de la modelo en el programa.

Chávez le ofreció OnlyFans gratis a Schiappacasse. | Foto: Archivo

El periodista Aldo Schiappacasse le deseó suerte a Chávez con su cruzada, momento que la modelo aprovechó de publicitar su OnlyFans para después cerrar todo con “Una membresía para Aldo, ¿qué tal?” Voy a mandar un link de regalo ahí para que pueda entrar”.

El momento generó la risa inmediata de todo el panel y de Schiappacasse, quien le agradeció a la modelo el gesto de invitarlo a su plataforma para poder disfrutar de todo el contenido de Chávez sin censura.

¿Podrá comprar el club o no? Daniella Chávez está en una misión por hacerse dueña de O’Higgins, pero el grupo Abumohor no se quiere sentar a conversar con ella por los constantes dardos que la modelo ha direccionado hacia ellos y al equipo cuando las cosas no estaban del todo bien en Rancagua.