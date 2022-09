El tremendo presente que tiene el ex Colo Colo en River Plate, Pablo Solari, reflotó los dichos de José Luis Villanueva en su llegada al cuadro millonario, donde aseguró que terminaría volviendo al Cacique y las Redes Sociales no se lo perdonaron y le recordaron sus dichos.

Pablo Solari tuvo una jornada consagratoria en el día de ayer por Copa Argentina cuando River Plate derrotó por 4-0 a Defensa y Justicia con tres goles del ex jugador de Colo Colo que cada vez agarra más tintes de ídolo al otro lado de la cordillera.

El Pibe no la tuvo fácil en su llegada al cuadro millonario, donde tuvo que aguantar los cuestionamientos por venir de una liga visiblemente inferior a la argentina pero que, poco a poco, fue ganándose con buen fútbol y goles un puesto en el equipo de Marcelo Gallardo.

Cuando se dio a conocer la noticia de su llegada a River, José Luis Villanueva aseguró que “Yo creo que va estar en River unas temporadas por el contrato, va ir a México y después vuelve a Colo Colo. Si comparo hoy esto que estamos viendo con los extremos europeos, no veo que tenga todas las condiciones que tiene un extremo”.

Solari ya es figura en River Plate. | Foto: Getty Images

Después, eso sí, dijo que “Me encantaría que le fuera bien porque es un buen chico, pero tiene que incorporar un buen remate de zurda, rendimiento por la izquierda, cabezazo, meter el cuerpo para aguantar. Hay mucho que incorporar todavía”.

Los dichos de Villanueva en su momento reflotaron en las Redes Sociales por parte de los hinchas albos, quienes subieron el momento y le dieron al ex Universidad Católica: “¿Cómo es la cosa?”, “¿No que no era tan bueno?” y “Prohibido olvidar el ninguneo de Villanueva” eran algunos de los mensajes de los hinchas albos al ex jugador.

ver también Pablo Solari desata la 'Solarimanía' en River Plate tras brutal actuación

Lo cierto es que Solari se transformó en una pieza clave en el equipo de Marcelo Gallardo y ahora es prácticamente inamovible. La próxima semana, el Pibe tendrá una prueba de fuego cuando River se traslade hasta La Bombonera para enfrentar a Boca Juniors.