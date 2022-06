Hernán Galíndez no lo ha pasado nada de bien los últimos días en Universidad de Chile, conjunto del cual aseguran que el portero ecuatoriano no quiere seguir ligado y estaría buscando su salida para volver a Ecuador, su país por nacionalidad.

Ya la semana pasada su representante había avisado que las amenazas por el caso Byron Castillo hacia el jugador eran insostenibles, como así también el acoso que vivía en los espacios públicos y la incomodidad de su familia viviendo en Santiago.

En el día de hoy, la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE), emitió un comunicado pidiendo que se vele por la estabilidad laboral y psicológica de Galíndez y que se le den las garantías necesarias para que pueda volver a Ecuador.

Así reaccionaron los hinchas de la U en Redes Sociales.

El comunicado no cayó para nada de bien en los hinchas de Universidad de Chile quienes, si bien en un principio habían solidarizado con el portero ante las supuestas amenazas por el caso Byron Castillo, ahora se las emprendieron en contra del arquero.

“Qué le dio a este? Si no quiere estar que se vaya, pero que pague no más. Si no, a comer banca”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas azules que poco a poco empiezan a perder la paciencia con Galíndez.

La pataleta de Galíndez incluso llegó a ser motivo de opinión para Felipe Bianchi, reconocido periodista nacional de Círculo Central quien en sus redes sociales colgó: “Que se vaya de una vez. Que pague lo que debe y se vaya. ¿Suficiente no? Ya se volvió bastante ordinaria, muy poco creíble y abiertamente desagradable toda esta situación”.

Si bien aún no hay claridad sobre lo que pasará con Galíndez en Universidad de Chile, todo indica a que el jugador no estaría contento viviendo en Santiago y estaría buscando una salida del cuadro azul, de la cual seguramente será tema de la semana en el equipo que dirige Diego López.

Parcialidad azul se fue contra Galíndez en Twitter.