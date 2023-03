El ex futbolista y actual streamer confesó que le dio miedo tener un conflicto mayor con el boxeador Canelo Álvarez, con el que tuvo una polémica en el Mundial de Qatar.

"Me cagaba a trompadas": Kun Agüero revela que sintió temor por una posible pelea con Canelo Álvarez

Este miércoles el PSG sufrió una nueva eliminación en octavos de final de la Champions League, esta vez a manos del Bayern Múnich que los derrotó en un global de 3-0. Para Latinoamérica, por la plataforma STAR+, Sergio 'Kun' Agüero realizó una videorreacción en vivo al partido en la llamada "Watch Party".

Para este compromiso tuvo como invitado al futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, jugador de Los Angeles Galaxy de la MLS. En la conversación del partido, abordaron la polémica que tuvo el Kun con el compatriota del Chicarito, el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez.

¿Qué polémica existió entre el Kun y Canelo?

El conflicto entre el argentino y el luchador mexicano se dio en el Mundial de Qatar, en donde luego de que Argentina derrote a México, se divulgó un video que Messi pisando la camiseta mexicana en el camarín, algo que desató la furia de Canelo en redes sociales: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre".

"Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario", escribió en Twitter Agüero en ese momento, mensaje que fue respondido inmediatamente por el boxeador: "Tu también cabrón...me escribías ay ay Canelo y ahora mamando. No seas hipócrita cabrón".

Canelo tuvo una dura batalla mediática con el Kun en el Mundial de Qatar 2022 | Foto: Getty

El miedo del Kun Agüero

En la conversación con el Chicharito, Agüero reveló que sintió miedo de ser realmente golpeado por Canelo Álvarez, con el que se enfrascó en una pelea mediática en redes sociales: "Mal, mal, yo creo que si estábamos en un ring, nos recagaba a trompadas a todos. Hoy estamos bien, pero en su momento sí me cagaba a trompadas".

De todas maneras, indicó que el problema con el boxeador ya está superado: "Ahora ya hay una relación de amistad. Con Canelo ya está, amistad y ya estamos en paz", indicó el Kun Agüero en el stream.

Esto fue solucionado en el propio Mundial de Qatar, en donde Canelo felició a Argentina luego de conquistar la Copa del Mundo. "Muchas Gracias Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva", le respondió el Kun en diciembre de 2022, dejando en claro que el conflicto con el boxeador ya quedó atrás.