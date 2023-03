Un gran momento vive Manuel Pellegrini en el Betis, ya que pese a la eliminación en los octavos de final de la Europa League a manos del Manchester United, continúa en puestos de torneos internacionales en La Liga.

Los andaluces son quintos en el fútbol español con 45 puntos, a solo tres unidades de la zona de Champions League. Además, lograron ganar por 1-0 al Mallorca el fin de semana antes del parón de fecha FIFA.

Como este fin de semana no hay fútbol en España, tanto por los amistosos de sus seleccionados como por las Clasificatorias a la Euro 2024, el Real Betis aprovechó para subir una publicación a sus redes sociales de Twitter e Instagram con la foto de su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini.

No obstante, esto más que alegrar a sus fanáticos, les hizo pasar un pequeño susto ya que junto a las iniciales "MP" se puede apreciar el rostro serio del 'Ingeniero' en blanco y negro, tono utilizado cuando se informa un sensible fallecimiento.

"Pero no pongáis blanco y negro, qué susto", escribió en el post de Twitter el reconocido streamer español DJ Mariio, mientras que otros redactaron comentarios como "cabrones que había pensado que la había palmado", y "no me peguéis esos sustos un viernes a estas horas, joderr".

Por suerte solo se trata de una desafortunada elección del tono de la fotografía, en una publicación en donde muchos le recomiendan a la cuenta del Real Betis no utilizar el blanco y negros en post como éstos.