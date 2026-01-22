Sportico desarrolló una lista de las ganancias de los deportistas mejores pagados en 2025. En este listado encabezado por Cristiano Ronaldo, se encuentra un chileno dentro del Top 100.

El reconocido golfista chileno, Joaquín Niemann, se ubica como el deportista chileno mejor pagado del mundo. Dentro del Top 100 se encuentra en el puesto 63 del ranking, superando a figuras del deporte mundial como Harry Kane y Jude Bellingham.

Para realizar un balance, Cristiano Ronaldo, quien es el deportista mejor pagado del mundo, ganó al rededor de $260.000.000 millones de dólares. Por otro lado, Niemann, ganó un monto aproximado de $47.200.000 millones de dólares.

El más cercano perseguidor de CR7 es el boxeador mexicano, Canelo Álvarez, quien acumuló un total de $137.000.000 millones de dólares, cifra ampliamente inferior a lo que gana el portugués.

El astro argentino, Lionel Messi, se ubica en el tercer puesto cerca del boxeador, obteniendo una fortuna de $130.000.000 millones de dólares.

El golfista Joaquín Niemann es el deportista chileno mejor pagado del mundo

En los casos de Jude Bellingham y Harry Kane, el volante del Real Madrid se posiciona en el puesto 86 con una fortuna de $39.500.000 millones de dólares. Mientras que el delantero del Bayern Múnich se ubicó más cerca del golfista chileno, en el lugar 75 con una ganancia de $43.000.000 millones de dólares.

¿Cuánto gana a diferencia de los otros deportistas chilenos?

Arturo Vidal en Colo Colo gana un sueldo de $114.000.000 millones de pesos mensuales, que convertidos a anuales y luego pasado a dólares sería un total de $1.574.232 millones anuales.

En el caso de Alexis Sánchez, quien gana un aproximado de €1.000.000 de euros mensuales en el Sevilla, pasado a dólares y luego al sueldo anual, quedaría en un total de $14.098.191 millones de dólares al año.

En síntesis