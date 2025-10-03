El delantero que supo jugar en Colo Colo y en Universidad Católica luego de ser gran figura en Deportes Concepción, Daúd Gazale, es uno de los protagonistas del Reality de Canal 13 Mundos Opuestos.

Precisamente en este programa de televisión hizo un par de confesiones que dejaron atónitos a sus compañeros de encierro.

“Hice más de 70 goles y, comparando cantidad y calidad, de esos 70 te van a gustar todos. Nunca me dieron un pase para empujarla en la línea. Nunca me vas a ver un gol así”, aseguró el otrora artillero.

Y ahí vendría su máxima reflexión “tengo el mejor gol de la historia del fútbol chileno, mira lo que te digo”.

Daúd Gazale hace referencia a un gol que le marca a Everton defendiendo la camiseta de Deportes Concepción al portero Johnny Herrera.

El hoy chico reality detalló que “me la tiran en diagonal fuera del área, viene el defensa, se la pico por arriba, giro, y le pego al ángulo”.

El gol de Daud Gazale que asegura es el mejor de la historia