Un dirigente cercano a Conmebol dio a conocer el tremendo cambio que sufrirán las clasificatorias al Mundial 2030, donde Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados.

Las Eliminatorias Sudamericanas podrían experimentar una transformación inédita de cara al Mundial 2030. El tradicional formato de todos contra todos tendría modificaciones y adoptaría un sistema inspirado en la UEFA Nations League, con un atractivo adicional: las selecciones también competirían por la conquista de un título.

La información fue adelantada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien entregó detalles sobre la propuesta en la previa del amistoso de Uruguay ante República Dominicana.

En conversación con Carve Deportiva, el dirigente anticipó que el próximo proceso clasificatorio tendrá un formato diferente al que se ha utilizado históricamente en Sudamérica.

Próximas Eliminatorias Sudamericanas: “Es una nueva era”

“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”, reveló el mandamás del fútbol uruguayo.

La profunda modificación cobra mayor relevancia considerando que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su presencia en el Mundial 2030 por ser anfitriones de los partidos inaugurales.

Publicidad

Ante este escenario, Conmebol buscaría mantener la competitividad de las diez selecciones sudamericanas mediante la disputa de un título durante las Clasificatorias, entregando un objetivo deportivo adicional incluso para los equipos que ya tengan garantizado su lugar en la Copa del Mundo.