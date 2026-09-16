Colo Colo toma esta decisión frente a la Conmebol: “No se descarta que viaje a Paraguay”

Según trascendió, la cúpula de Blanco y Negro trabaja a toda máquina en un informe para intentar reducir su castigo internacional.

Colo Colo comienza a planificar su temporada 2027, en la que probablemente dispute certámenes continentales. Es por ello que el elenco de Macul alista para una presentación en la Conmebol.

¿La razón? El conjunto albo quiere dejar atrás la sanción vigente tras los incidentes contra Fortaleza en el Estadio Monumental, acontecidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Tras aquel episodio, desencadenado por los fallecimientos de Mylan Liempi y Martina Riquelme, la escuadra popular fue castigada con cinco duelos a puertas cerradas (dos ya cumplidos), lo que Blanco y Negro quiere dejar atrás.

Según informa Radio ADN, la directiva de Colo Colo se inclinó por pedirle a las autoridades del fútbol sudamericano que retiren la condena en cuestión. Para ello, se sostendrán en documentos técnicos.

“Está preparando un informe contundente para presentarlo ante el ente rector del fútbol sudamericano, con el objetivo de que el equipo pueda disputar sus próximos compromisos internacionales con público“, indicó el medio.

Colo Colo anhela dejar atrás el castigo Conmebol. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo quiere eliminar el castigo Conmebol

A su vez, la fuente ahondó en la intención de la dirigencia alba en esta ocasión. Si lo requiere, representantes de la concesionaria armarán sus maletas e irán hasta la propia sede de la entidad a emitir sus descargos.

“No se descarta que una comitiva de Blanco y Negro viaje a Luque, Paraguay, para presentar sus argumentos de manera presencial ante la Conmebol”, complementó la publicación.