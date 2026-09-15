Azul Azul confirma apelación de U. de Chile en la Conmebol: “Vamos a solicitar que…”

Aldo Marín ratificó que Universidad de Chile buscará reducir y/o eliminar la sanción vigente tras los incidentes vs. Independiente.

Universidad de Chile quiere dejar atrás uno de los episodios más devastantes de su historia reciente: los hechos de violencia contra Independiente de Avellaneda en 2025. La directiva de Azul Azul reveló un movimiento crucial.

Según detalló Aldo Marín en conversación con King Kong Radio, la cúpula de la concesionaria buscará reducir y/o eliminar la potente sanción vigente interpuesta por la Conmebol.

Por el momento, la escuadra universitaria cumplió tres de siete encuentros de local sin público. En tanto, en calidad de visita solo afrontó dos: le restan otros cinco sin su hinchada en certámenes continentales.

“Sí, lo estamos haciendo, pensando en los 100 años del club y que estaremos en una copa internacional, vamos a solicitar que nos perdonen este castigo“, comenzó señalando.

Sobre la misma línea, el funcionario de Universidad de Chile agregó: “Me parece injusto que nos castiguen como local por lo que pasó en Argentina siendo visitas“.

Universidad de Chile quiere dejar atrás el castigo Conmebol. (Imagen: Photosport)

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Azul Azul apela por Universidad de Chile

Finalmente, Aldo Marín profundizó en su inquietud por la sentencia dictada luego de los incidentes del 20 de agosto de 2025 en el Estadio Libertadores de América. Las imágenes fueron brutales.

“Claramente si nosotros no somos capaces de organizar un partido como corresponde, no estamos capacitados, pero es distinto cuando eres visita. Funcionas bajo los reglamentos que plantean otros”, cerró.