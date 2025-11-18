La Conmebol tendría en mente revolucionar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 dejando de lado el actual formato de todos contra todos para dar paso a un sistema de torneo al más puro estilo de la Nations League que además de entregar plazas mundialistas otorgará un título y premios económicos.

Según informa el sitio de TyC Sports, la Confederación Sudamericana de Fútbol establecería un nuevo sistema de clasificación ante la necesidad de mantener la cantidad de partidos que cada selección disputa como local en las Eliminatorias, ya que esos encuentros —nueve por equipo— representan una fuente clave de ingresos por derechos de transmisión.

La imagen antes de la traición a Chile, que también iba a organizar el Mundial 2030 (Getty Images)

¿Por qué Nations League?

Con un formato tradicional y tres participantes menos, cada país tendría menos duelos en casa y, por lo tanto, una importante reducción en sus ingresos. De todas formas, las selecciones como Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes ya están clasificadas a la cita del 2030 -porque albergarán los partidos inaugurales-, igualmente podrán participar del nuevo formato de Nations League.

La decisión final se tomará después del Mundial 2026, aunque por ahora el proyecto está en una etapa preliminar. Tampoco se ha definido el monto del premio para el campeón; lo único claro es que el ganador sumará una estrella más a su historial y un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Cabe mencionar que la idea está inspirada en las eliminatorias a la Copa del Mundo Femenina 2027 que ya se instauró en el continente y que entregará dos boletos directos y dos cupos al repechaje.

