En esta jornada, se vivió la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que restaba tan solo conocer al clasificado al repechaje del Mundial 2026, el cuál se definía entre Venezuela y Bolivia.

En una definición de alto impacto, la Selección de Bolivia se quedó con el cupo del repechaje para el próximo Mundial tras vencer por 1-0 a Brasil y agradeció la mano que le dio Colombia, quien goleó por 6-3 a Venezuela en Maturín.

La tabla quedó con la Selección Boliviana en el séptimo lugar con 20 unidades y ahora esperará lo que será el nuevo metódo de clasificación por el repechaje al Mundial 2026.

¿Cómo se disputará el repechaje al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental al Mundial 2026 será un torneo corto, en la que seis países se jugarán los dos últimos cupos para poder decir presente en la cita mundialista.

Los seis participantes son: Bolivia, una Selección de Asia, una de Oceanía, una de Africa y dos de CONCACAF.

Bolivia hizo historia y venció a Brasil | Foto: Getty Images

El formato de clasificación será el siguiente, los dos mejores países del ránking FIFA que disputen este repechaje, pasarán directo a la final de este repechaje para ir al Mundial.

Los otros cuatro países, esperarán un sorteo para conocer a su rival, al cuál deberán enfrentarse en un partido único, los que se disputarán en México. De dichas llaves saldrán los dos rivales de los dos países que pasaron directo a la final.

Luego, se disputarán las dos finales entre los equipos que lleguen a esta fase definitiva, en la que se conocerá a los dos países que dirán presente en el próximo Mundial.

Fecha y lugar del Repechaje Mundialista 2026

El repechaje para el Mundial 2026 se disputará entre el 23 y 31 de marzo del 2026 en las ciudades de Monterrey y Guadalajara en México.