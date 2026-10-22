Alineaciones de Celtic y Celta por la Europa League: formaciones probables

Celtic recibe a Celta este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. Celtic viene de caer 1-4 ante Benfica y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Celta viene de caer 1-2 ante Juventus y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Celtic y Celta
Celtic (4-2-3-1): Viljami Sinisalo, Colby Donovan, Dane Murray, Liam Scales, Kieran Tierney, Callum McGregor, Benjamin Nygren, Mika Baur, Haissem Hassan, Camilo Durán, Sebastián Tounekti. DT: Martin O’Neil.
Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Sergio Carreira, Hugo Álvarez, Ferran Jutglà, Williot Swedberg. DT: Claudio Giráldez.
La previa de Celtic y Celta: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Chile)
- Estadio: Celtic Park
- Historial: 2 cruces — Celtic ganó 1, Celta ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 12/12/2002: Celta 2-1 Celtic
- Próximo partido de Celtic: vs. Beşiktaş, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Celta: vs. Union Saint-Gilloise, jueves 5 de noviembre