Celtic vs. Beşiktaş: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Europa League

Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Celtic Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic recibe a Beşiktaş este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. El Celtic llega a este cruce sin margen de error: perdió los tres partidos que jugó en la fase de liga y necesita reaccionar antes de que la clasificación se le escape. Enfrente va a tener a un Beşiktaş que viene haciendo los deberes en Europa.

Se juega algo más que tres puntos: para el equipo escocés es casi una final anticipada si quiere seguir con chances de meterse entre los puestos de clasificación directa o repesca.

La actualidad de ambos equipos

El Celtic atraviesa un presente complicado en la competencia europea. Cayó de local ante Celta, después perdió como visitante frente al Benfica y antes había sido goleado por el Ferencváros. Tres derrotas en tres presentaciones lo dejan último en la tabla general, sin puntos, en una situación que empieza a apremiar si pretende meterse en los puestos de arriba.

Beşiktaş, en cambio, llega con otro ánimo. Empató 2-2 como local ante el Crystal Palace, pero antes había ganado de visitante ante Hoffenheim y también se había impuesto como local frente al Marseille. Son siete puntos en tres fechas que lo tienen octavo, una posición cómoda que le permite jugar este partido con más tranquilidad que su rival.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Celtic suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Beşiktaş suma 7 puntos en el torneo.