Torreense y Celtic se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Torreense recibe a Celtic este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. Hay un contraste llamativo en la Europa League: Torreense, un nombre poco habitual en la competencia, recibe a un gigante histórico del fútbol escocés que necesita enderezar el rumbo cuanto antes.

El Celtic llega con apenas 3 puntos en cuatro fechas y no puede permitirse otro traspié si quiere meterse entre los puestos que dan acceso a la siguiente fase. Para Torreense, en cambio, cada punto que sume ante un rival de este calibre sería un golpe de autoridad en su primera gran experiencia europea.

La actualidad de ambos equipos

Torreense llega envalentonado después de ganar 3-2 ante Ararat, un resultado que le permitió sumar sus primeros puntos de la fase de liga. Antes había caído con Ferencvaros y con Sunderland, por lo que el triunfo más reciente funciona como un respiro en medio de una experiencia continental difícil para un equipo que está 19° con apenas 6 unidades.

El Celtic, pese a ser el favorito del cruce, atraviesa un presente complicado en el torneo: viene de ganarle 3-2 a Beşiktaş como local, pero antes perdió con Celta y con Benfica. Esa combinación de resultados lo dejó 32° entre 36 equipos, una posición que lo obliga a buscar los tres puntos sí o sí para no quedar al margen de la clasificación.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Torreense y Celtic se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Torreense suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Celtic suma 3 puntos en el torneo.