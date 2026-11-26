Torreense recibe a Celtic este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. Torreense viene de ganarle 3-2 a Ararat y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Celtic viene de ganarle 3-2 a Beşiktaş y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Torreense y Celtic
Torreense (4-2-3-1): Lucas Paes, Jonathan Mutombo, Mohamed Ali Diadie, Volnei, Javi Vázquez, João Marques, Karem Zoabi, Alejandro Alfaro, Manuel Pozo, Musa Drammeh, Dany Jean. DT: João Nuno.
Celtic (4-2-3-1): Sam Johnstone, Jordan Lotomba, Cameron Carter-Vickers, Liam Scales, Kieran Tierney, Callum McGregor, Benjamin Nygren, Alex Oxlade-Chamberlain, Haissem Hassan, Camilo Durán, Sebastián Tounekti. DT: Martin O’Neil.
Bajas y ausentes de Torreense y Celtic
Torreense:
- Jorge Aguirre (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Celtic:
- Alistair Johnston (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Mika Baur (lesión de tobillo; vuelve a mediados de enero de 2027)
La previa de Torreense y Celtic: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Dr. Magalhães Pessoa
- Próximo partido de Torreense: vs. Real Sociedad, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Celtic: vs. Omonia, jueves 10 de diciembre