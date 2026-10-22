Alineaciones de Ferencvaros y Torreense por la Europa League: formaciones probables

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ferencvaros viene de ganarle 2-1 a Viktoria y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Torreense viene de caer 1-2 ante Sunderland y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.