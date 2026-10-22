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Alineaciones de Olympiacos y Sparta por la Europa League: formaciones probables

Olympiacos y Sparta se enfrentan este jueves 22 de octubre en el Karaiskakis Stadium por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Olympiacos vs. Sparta, Europa League
Olympiacos vs. Sparta, Europa League

Olympiacos recibe a Sparta este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Karaiskakis Stadium. Olympiacos viene de ganarle 1-0 a Marseille y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Sparta viene de empatar 1-1 con Lillestroem y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Olympiacos y Sparta

Olympiacos (4-2-3-1): Stefan Ortega, Manolis Saliakas, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Onyemaechi Bruno, Gustavo Puerta, Chiquinho, Santiago Hezze, Gelson Martins, Armando Gonzalez, Jota Silva. DT: Imanol Alguacil.

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Sparta (4-3-3): Jakub Surovcik, Martin Suchomel, Adam Sevinsky, Tobias Guddal, Jaroslav Zeleny, Sivert Mannsverk, Hugo Sochurek, Andy Irving, Matej Jurasek, Jonatan Braut Brunes, Ebrima Singhateh. DT: Brian Priske.

La previa de Olympiacos y Sparta: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Karaiskakis Stadium
  • Próximo partido de Olympiacos: vs. Rennes, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Sparta: vs. Bournemouth, jueves 5 de noviembre
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