Alineaciones de Union Saint-Gilloise y Hapoel por la Europa League: formaciones probables

Union Saint-Gilloise recibe a Hapoel este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Union Saint-Gilloise viene de empatar 1-1 con Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Hapoel viene de caer 1-2 ante AZ Alkmaar y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Union Saint-Gilloise y Hapoel
Union Saint-Gilloise (3-1-4-2): Hervé Koffi, Nikki Havenaar, Massiré Sylla, Nohim Chibani, Louis Patris, Besfort Zeneli, Kamiel Van De Perre, Darius Olaru, Guilherme Smith, Mateo Biondic, Relebohile Mofokeng. DT: David Hubert.
Hapoel (4-3-3): Ofir Marciano, Guy Mizrahi, Djibril Diop, Miguel Vítor, Pedro Amador, Eliel Peretz, Niv Yehoshua, Forson Amankwah, Mohammed Abu Rumi, Igor Zlatanović, Zahi Ahmed. DT: Ran Kozuch.
La previa de Union Saint-Gilloise y Hapoel: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 13:45 (hora de Chile)
- Próximo partido de Union Saint-Gilloise: vs. Celta, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Hapoel: vs. OFI Crete, jueves 5 de noviembre