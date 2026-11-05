Celta vs. Union Saint-Gilloise en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Union Saint-Gilloise este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta se juega buena parte de sus chances en la fase de liga y no puede permitirse otro traspié en casa. Del otro lado llega un rival que viene mostrando mucha más regularidad en lo que va del torneo.

Con apenas tres puntos de nueve posibles, el equipo gallego necesita sumar de local para no quedar relegado en la tabla general de la Europa League. Para el Union Saint-Gilloise, en cambio, se trata de confirmar un arranque sólido lejos de su país.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado en su andar europeo, aunque con una victoria reciente que le devolvió algo de calma. Cayó con la Juventus en Balaidos y también había perdido ante el Omonia, pero se repuso con un triunfo como visitante frente al Celtic que le permite llegar a este partido con otro ánimo, aunque la tabla todavía lo ubica lejos de los puestos de clasificación directa.

El Union Saint-Gilloise, en tanto, atraviesa un gran momento. Viene de golear 4-0 como local al Hapoel y antes había empatado con Real Sociedad y goleado al Viktoria como visitante. Con siete puntos en tres presentaciones, el equipo belga está entre los mejores de la fase de liga y llega a España con la confianza de quien no conoce la derrota en lo que va del certamen.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Celta suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Union Saint-Gilloise suma 7 puntos en el torneo.