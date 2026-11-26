Union Saint-Gilloise recibe a Lech Poznan este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el King Power at Den Dreef Stadion.
Union Saint-Gilloise llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lech Poznan tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Union Saint-Gilloise viene de ganar 2-1 como visitante ante Celta. El equipo ocupa el puesto 4 con 10 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Hapoel.
Lech Poznan perdió 1-3 como visitante ante Benfica en la fecha anterior. Lech Poznan está 35° en la tabla con 1 punto. Antes empató 1-1 como local ante Sunderland.
Horario del partido
- Chile: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Union Saint-Gilloise suma 10 puntos en el torneo.
- Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.