Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el King Power at Den Dreef Stadion, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Union Saint-Gilloise recibe a Lech Poznan este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el King Power at Den Dreef Stadion.

Union Saint-Gilloise llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lech Poznan tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Union Saint-Gilloise viene de ganar 2-1 como visitante ante Celta. El equipo ocupa el puesto 4 con 10 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Hapoel.

Lech Poznan perdió 1-3 como visitante ante Benfica en la fecha anterior. Lech Poznan está 35° en la tabla con 1 punto. Antes empató 1-1 como local ante Sunderland.

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Union Saint-Gilloise suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.