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Europa League

Alineaciones de Celta y Union Saint-Gilloise por la Europa League: formaciones probables

Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Estadio Balaidos por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celta Vigo vs. Union Saint-Gilloise, Europa League
Celta Vigo vs. Union Saint-Gilloise, Europa League

Celta recibe a Union Saint-Gilloise este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de ganarle 2-1 a Celtic y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Union Saint-Gilloise viene de ganarle 4-0 a Hapoel y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Celta y Union Saint-Gilloise

Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Sebastián Cáceres, Marcos Alonso, Javi Rueda, Aleix Febas, Hugo Burcio, Sergio Carreira, Iago Aspas, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.

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Union Saint-Gilloise (3-1-4-2): Hervé Koffi, Ross Sykes, Massiré Sylla, Nikki Havenaar, Louis Patris, Darius Olaru, Kamiel Van De Perre, Besfort Zeneli, Guilherme Smith, Kevin Rodríguez, Relebohile Mofokeng. DT: David Hubert.

La previa de Celta y Union Saint-Gilloise: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 5 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Balaidos
  • Próximo partido de Celta: vs. Bournemouth, jueves 26 de noviembre
  • Próximo partido de Union Saint-Gilloise: vs. Lech Poznan, jueves 26 de noviembre
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