Columna de opinión: A desdoblarse, porque a Quilín no le interesa el Fútbol Femenino

Se aprobaron las bases, habrá que campeonto largo y lo que pedían las futbolistas y la mayoría de los clubes se podrá cumplir. El Hashtag que las acompañó de "Jugadoras todo el año", resultó, la medida de presión entregó los fines esperados y al menos, algunos, no se salieron con la suya.

No obstante, como a ellos, los poderosos, cuesta vulnerarlos y siempre tienen guardada una carta bajo la manga, pareciera que en esta ocasión, no es muy diferente y una temporada más, habrá que acostumbrarse.

Porque han demostrado ser expertos en hacer todo mal o más bien, a su antojo y sin priorizar lo deportivo o el interés de quienes, al menos, han estado constantemente en la cobertura de la actividad que sigue creciendo año tras año.

Pero no todos se dan cuenta o mejor dicho, quienes deben no saben o no lo desean y en este arranque de certamen, ya en la primera fecha, vuelven a cometer los mismos errores de temporadas anteriores y que acá, paso a detallar.

El día domingo 26 de marzo la gloriosa ANFP programó cinco de los siete partidos a las 11 horas y de esos cinco, tres serán en la Región Metropolitana, otro en Rancagua y el restante en Concepción.

Solo recuerdo que muchos y muchas colegas les gusta estar presente en muchas canchas y se entiende porque es parte de sus funciones o simplemente porque les gusta cubrir la mayor cantidad de partidos para llevar los pormenores a los aficionados que aumentan, con con creces. Es penoso que Quilín 5635, obligue a desdoblarse o poder ser unos verdaderos omnipresentes. Yo no tengo inconvenientes porque solo voy por la U que es el equipo que me interesa y cubro, pero sin duda entiendo al resto.

A eso añadir, que el horario de las 11 horas en estos dias que si bien ya llega el otoño, de todas maneras continúan las altas temperaturas en la zona central del país y ya vimos como algunas jugadoras sufrieron verdaderos golpes de calor y tuvieron que ser trasladadas rápidamente a algún centro asistencial. Les decimos a quienes programan, que ese es el momento donde el sol pega con mayor fuerza y que puede afectar tanto a deportistas, como al mismo público que llegue a los recintos. Solo, por si no lo sabían les digo.

El torneo vuelve, los goles se harán presentes y de seguro los equipos con más arrastre seguirán con el mismo fervor de sus hinchas. Señores, el Futfem llegó y para quedarse, le tienen que dar la misma seriedad y sobre todo, compromiso.