El 5 de diciembre se realizará la segunda Gala del Fútbol Femenino que organizan en conjunto los sitios Redgol y Contragolpe donde premiarán a las ganadoras de cada una de las categorías las que serán elegidas por el público y donde aún se puede votar.

Alguien que puede ser protagonista de esa esperada noche es la delantera de Universidad de Chile, la que está nominada a tres premios: Mejor Delantera, Mejor Extranjera y al más preciado de todos, el The Best.

La atacante paraguaya conversó con el programa Somos Las Leonas y no escondió su alegría por estar participando en forma triple en estos premios que cada vez alcanzan mayor notoriedad.

"Estoy contenta y feliz porque de esa manera sé que estoy haciendo bien las cosas, es una motivación para seguir trabajando y que esté nominada a tres categorías cómo te decía es sinónimo de que estás haciendo bien las cosas, estoy tranquila y motivada para seguir en este nivel", aseguró.

Rebeca Fernández fue goleadora de la última Copa Libertadores (Javiera Mera - Prensa Universidad de Chile)

Rebeca incluso confesó que está pensando mucho en la Gala. "La verdad es que he visto ropa, hoy que tuve más tiempo me probé, porque hay que organizarse, así que estamos viendo la ropita para ese día", afirmó entre risas.

La goleadora guaraní es todo un ejemplo de esfuerzo por lo que hace día a día, que es trasladarse desde Valparaíso a Santiago para entrenar en la semana y jugar sábados o domingos.

"Este año, soy sincera, me ha costado más, el año pasado entrenábamos a las 12, este año entrenamos a las 8, ahora me despierto 5:30, y confieso que antes venir a vivir a Santiago era un rotundo no, pero ahora me lo planteo, se lo dije a Carlos Véliz", cerró.

