Este viernes, Universidad de Chile femenino informaba del adiós de su delantera y goleadora, Sonya Keefe quien continuará su carrera en el viejo continete, provocando un verdadero dolor de cabeza en Las Leonas, quienes hace una semana también se despedían de la mediocampista, Yessenia Paloma López.

Pero este sábado al menos, hubo buenas noticias para los seguidores del cuadro azul femenino ya que el club universitario informó de la continuidad de su portera Natalia Campos, quien seguirá por dos temporadas más en la escuadra que dirige Carlos Véliz.

"Muy feliz y con mucha ilusión de volver a la cancha con la U. Llevo tanto tiempo lejos de la cancha que ya se vuelto un sueño el poder volver y volver bien", fueron las palabras de la Ñata al sitio oficial del club, quien anhela cuanto antes volver a custodiar la portería de la Chile.

Además, la entretubos agregó que "físicamente he avanzado mucho, he tratado de aprovechar al máximo el tiempo que puedo dedicarle al trabajo físico, para que cuando tenga la oportunidad de volver a la cancha me encuentre en la mejor forma física posible y asi sacarle el máximo al entrenamiento en cancha“, detalló.

Campos sigue en el arco de la U por dos temporadas más (Prensa Universidad de Chile)

Vale mencionar, que "Campitos Comadre" fue operado hace algunos meses producto de una lesión en su muñeca razón por la cual, la U trajo a su reemplazante, la seleccionada argentina Vanina Correa para la recta final de la temporada. La seleccionada nacional todavía se encuentra en proceso de recuperación.

La renovación de Campos se suma a la de Carla Guerrero, María Auxiliadora Martínez Vecca, Valentina Díaz, Fernanda Pinilla, Monserrat González, Karen Fuentes, Ana Gutiérrez, Daniela Zamora y Rebeca Fernández.