Universidad de Chile sigue reforzándose e hizo oficial la llegada de la portera argentina, Vanina Correa, quien es seleccionada de su país.

La guardameta de 39 años viene en calidad de préstamo a Las Leonas hasta diciembre y lo hace para reemplazar a Natalia Campos, quien está lesionada de una muñeca y se perderá el resto de la temporada.

Como los desafíos son importantes, es que en la U se optó por usar la plaza que el reglamento permite ante la imposibilidad que una jugadora continúe en competencia y se aleje de las canchas producto de una lesión.

Vanina Correa ya entrena en el CDA de cara a los próximos desafíos en Las Leonas (Prensa Universidad de Chile)

Es ahi que entra el nombre de la actual golera de la selección albiceleste que clasificó a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda del próximo año, en la pasada Copa América que se disputó en Colombia.

" La U es un club muy conocido, muy grande, me ha tocado verlos jugar. Hoy me toca estar acá, feliz del proyecto que tiene Carlos (Véliz) así es que muy lindas expectativas con los objetivos que tiene el club. Cuando me llamaron de la U no lo dudé, para mi es un honor", declaró Correa para el sitio oficial del club.

El pase de Vanina Correa pertenece a Rosario Central, equipo que no disputa mucho de aquí a fin de año, es por eso que para mantenerse en ritmo alto de competencia es que se accedió a que la entretubos venga a Chile para pelear por el bicampeonato con la U, como también la Copa Libertadores y la Ladies Cup que se llevará a cabo en Brasil.

ver también PF de Las Leonas recuerda su trabajo con Jorge Sampaoli en la U 2011

Atractivas competiciones que tienen muy motivada a la nueva arquera azul con la idea de lograr objetivos y seguir teniendo a la U en la primera línea del fútbol femenino nacional y por qué no, del continente.