El actual presidente de Palestino se impuso en las elecciones de la ANFP, pero en seguida puso su cargo en duda ante la posibilidad de competir por la Federación.

Este jueves se llevaron a cabo las elecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) donde el gran vencedor fue Jorge Uauy, quien se impuso a Jorge Yunge con 27 votos a favor.

El presidente de Palestino reemplazará a Pablo Milad y tomará las riendas del ente rector del fútbol chileno, en medio del proceso de separación de la liga con la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

Pero pese a que todavía no asume en la ANFP, el timonel árabe dejó la puerta abierta a renuncia antes de tiempo, pues en su lista también tienen la intención de ir por las elecciones de la Federación.

“Lo único que puedo decir al resepcto, que el fútbol profesional debe tener presencia en la Federación. La forma en que lo haga ya lo veremos, hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que conversar”, comenzó diciendo a los medios.

“No descarto nada, ni una renuncia ni seguir. Tienen que tener presente que este trabajo que tenemos nosotros es temporal, porque al transformarse esto en sociedad anónima tienen que venir unas nuevas elecciones. Esto de la potencial renuncia cabe para todos los que estamos acá, porque perfectamente podríamos en 90, 180 días a más tardar, tener la ANFP transformada en una sociedad anónima”, explicó Uauy.

“El fútbol profesional debe tener presencia y la presencia puede ser cualquiera de nosotros”, insistió el empresario.

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Esta fue la lista ganadora que preside Jorge Uauy. (Foto: Diego Martin/Photosport)

¿Cambiará a la ANFP por la Federación?

Pero luego y al darse cuenta de sus palabras, se retractó: “No he dicho que voy a presentarme a la Federación, he dicho que el fútbol profesional tiene que estar presente en la Federación y puede ser cualquiera”.

Cabe recordar que la actual administración de Milad en la ANFP concluye el 31 de diciembre y en los primeros días de enero se realizaría el cambio de mando.

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En síntesis