El extimonel de Palestino se convirtió en el nuevo presidente del fútbol chileno tras imponerse en las elecciones a Jorge Yungue.

A partir de ahora correrán nuevos vientos en la atribulada ANFP. Jorge Uauy se impuso en las elecciones presidenciales de este jueves y fue elegido como el sucesor de Pablo Milad, poniendo fin a un proceso marcado por la profunda crisis institucional y administrativa del fútbol chileno, y el fracaso total en dos procesos mundialistas de la Selección Chilena.

El presidente de Palestino encabezó la lista opositora y logró imponerse ampliamente ante Jorge Yunge, quien representaba la continuidad de la actual administración en su condición de secretario general del organismo.

La candidatura de Uauy contó con el respaldo de Juan Tagle, expresidente de Cruzados, quien integró su equipo como candidato a la vicepresidencia.

Según dio a conocer Radio ADN, los votos de Audax Italiano, Huachipato, Ñublense y O’Higgins inclinaron la balanza a favor del extimonel del ‘Tino Tino’. Así, Uauy fue electo tras ganar en primera vuelta con 27 votos a favor contra los 14 de Jorge Yungue.

Jorge Uauy llegará con Juan Tagle, expresidente de Cruzados, a la presidencia de la ANFP.

Los primeros desafíos de Jorge Uauy en la ANFP

El desafío que tendrá por delante el nuevo timonel no será menor. Entre sus principales tareas estará conducir a la ANFP en medio del proceso de separación de la Federación de Fútbol de Chile, además de enfrentar los problemas administrativos y recuperar la confianza de los clubes en la conducción del fútbol profesional.

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Otra tarea urgente de la nueva dirigencia será cerrar lo antes posible la contratación del nuevo entrenador de la Selección Chilena. La misión a cargo del gerente de selecciones, Felipe Correa, tiene a Manuel Pellegrini como principal candidato a encabezar el proceso al Mundial 2030.