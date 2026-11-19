En Bolavip Chile te dejamos los grandes puntos que Jorge Uauy espera mejorar en la ANFP.

El fútbol chileno comienza a proyectar una nueva etapa dirigencial con Jorge Uauy al frente de la ANFP, tras imponerse en las elecciones que definieron al sucesor de Pablo Milad, en la que el presidente de Palestino venció a Jorge Yunge.

Ahora, Uauy tendrá la importante misión de generar importantes cambios dentro de la administración del organismo deportivo, el que dentro de su comando espera poder reflotar al fútbol chileno.

Previo a su consagración como nuevo mandamás de nuestro fútbol, Uauy dio a conocer lo que sería su plan de trabajo en el fútbol chileno, en la que apunta a la recuperación de la competencia nacional y mejorar la gestión económica.

En Bolavip Chile, te entregamos los principales puntos que Jorge Uauy espera poder entablar en su mandato en la ANFP, los que permitan un importante crecimiento en nuestro fútbol.

Uauy es el nuevo presidente de la ANFP | Foto: Photosport

1. Auditoría integral a la ANFP

Una de sus primeras medidas será realizar una auditoría integral durante los primeros 100 días de gestión, iniciativa que contempla revisar las cuentas del organismo, evaluar los principales cargos ejecutivos y analizar la actual estructura administrativa.

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2. Una nueva Gerencia de Clubes

Uauy pretende cambiar la relación entre la ANFP y sus instituciones afiliadas mediante la creación de una Gerencia de Clubes, área que buscará entregar apoyo permanente a los equipos, mejorar sus administraciones y desarrollar herramientas que permitan fortalecer su funcionamiento de cara al futuro, una materia que hoy en día está muy al debe en nuestro fútbol.

3. Fortalecer económicamente a los equipos

Otro de los ejes de su programa apunta a generar nuevas fuentes de ingresos para los clubes y para ello, propone desarrollar negocios, patrocinios, licencias, contenidos digitales y acuerdos comerciales que permitan aumentar los recursos de las instituciones.

4. Modernizar el control financiero

El nuevo proyecto también contempla cambios en la fiscalización económica de los clubes, en la que Uauy propone incorporar un operador técnico externo, herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para detectar anticipadamente posibles problemas financieros, los que han afectado a distintos equipos o el mismo organismo en los últimos años.

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5. Una solución para la Segunda División

La compleja realidad de la Segunda División también aparece entre las grandes prioridades de su programa y en la que tiene como objetivo abordar estructuralmente los problemas económicos y deportivos que afectan a la categoría, buscando mejores condiciones para sus competidores.

6. Un proyecto deportivo a largo plazo para La Roja

Finalmente, Uauy considera necesario establecer una conducción técnica y una planificación deportiva de largo plazo para la Selección Chilena, la que tiene como gran intención recuperar la competitividad del combinado nacional y comenzar a proyectar el próximo ciclo mundialista.

Este último punto si que es de vital importancia por el presente de ‘La Roja’, ya que dentro de esta planificación, está el poder encontrar al próximo entrenador de Chile.