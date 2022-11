Gerard Piqué hace noticia por varias cosas entre las que destaca su separación de Shakira y, ahora, el español dará un paso al costado y tomará el camino del retiro de la actividad profesional en el Barcelona. En el Nou Camp, el hispano se vestirá de corto por última vez ante el Almería por LaLiga.

El anuncio fue realizado hace minutos a través de las redes sociales y Piqué en un video que colgó en sus plataformas repasó su trayectoria futbolística, desde que llegó a La Masía en Cataluña para comenzar con su carrera.

"Me lo habéis dado todo y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decir que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", disparó.

Piqué tomó esta decisión y el sábado enfrentará al Almería ante de la aventura en el Mundial de Qatar 2022, donde el zaguero no está considerado para ser parte de la Furia Roja en la cita planetaria.

Gerard Piqué no logró consolidarse esta temporada y decidió retirarse del fútbol profesional (Getty Images)

El jugador de 35 años se transformó en el multicampeón con el Barcelona con títulos de la Liga, la Champions League, el Mundial de Clubes y, además, se quedó con el título Mundial en el 2014 junto a España.

Esta temporada, uno de los últimos símbolos del Barcelona ganador ha tenido que ver gran parte de los partidos en la banca y apenas tiene 9 juegos disputados con 554 minutos, ya que Marcos Alonso, Koundé y Christensen le ganaron la partida.