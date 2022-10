Olympique de Marsella visitó este domingo a París Saint-Germain por la Fecha 11 de la Ligue 1 en el clásico de Francia. En el cuadro marsellés jugó hasta el minuto 79, Alexis Sánchez, quien fue reemplazado por Bamba Dieng.

El chileno no pudo evitar la derrota de su equipo por 1-0 ante los parisínos con gol de Neymar Jr a los 45+2' tras una habilitación de Kylian Mbappé. Una anotación que tardó en llegar luego que el portero de Marsella, Pau López, fue la figura durante el primer tiempo.

En cuanto al nivel mostrado por el chileno, se notó bastante participativo, pero que de todas formas no pudo tener una jugada de peligro clara. Dicho rendimiento no fue dejado pasar y las críticas por parte de la prensa francesa no se dejaron esperar para el delantero.

Le Phocéen, medio partidario de Marsella, expresó que el selaccionado chileno fue "voluntario, sobre todo al inicio del partido, pero no a la vista durante las fases ofensivas. Se entregó, pero no fue peligroso" y lo calificó con una nota 5,0.

El cuadro parisíno se quedó con el clásico francés por 1-0 con gol de Neymar Jr | Foto: PSG_inside, Twitter

Otro medio, como el OMNotes, también tuvo palabras para el desempeño del tocopillanos. "Tenía un papel difícil, supo llevar peligro a pesar de todo gracias a una buena retención de balón y combinaciones efectivas. Le faltó un poco de apoyo", poniéndole nota 6,0.

Finalmente, Foot Mercato señaló que. "El chileno luchó solo en el frente del ataque 'olímpico'. Un encuentro que imaginamos frustrante para el ex barcelonés. Sin embargo, tocó un buen número de balones, pero la mayoría de ellos en zonas poco peligrosas", concretó y con una nota de 5,5.