El delantero chileno suma 50 días sin celebrar goles en la Ligue 1 con el Olympique de Marsella. El Niño Maravilla no lo pasa bien en Francia ante los trascendidos que el jugador quiere dejar el club.

Alexis Sánchez no está pasando un buen presente en Francia. El Niño Maravilla sigue siendo titular en el Olympique de Marsella, pero no logra recuperar el instinto goleador y la pólvora continúa mojada para el referente de la Selección Chilena. Hoy, ante el Montpellier, el cuadro francés ganó por 2-1 de visita, pero Sánchez no logró anotar.

La racha del chileno se extiende a los 50 días sin poder festejar. El último grito de gol para Alexis ocurrió el pasado 13 de noviembre de 2022. El festejo fue ante el Mónaco en la victoria por 3-2. De ahí en adelante, el nacional no ha logrado convertir.

Además, los rumores que Sánchez quiere salir de la institución ahora en el mercado de pases invernal en Europa se va acrecentando. Según Le 10 Sport, el chileno está a la espera de poder ejercer la extensión del contrato del exjugador del Arsenal en Inglaterra.

El tema de los emolumentos de Sánchez preocupa al dueño del Marsella, Pablo Longoria, quien sostiene que tendría dificultades para poder sostener el sueldo del jugador. Además, el no contar con competiciones europeas complica más las cosas.

Alexis Sánchez no lo pasa bien en el Olympique (Olympique)

En el último compromiso, Olympique de Marsella venció por 2-1 con los goles de Nuno Tavares y Esteve (autogol). Alexis jugó 84 minutos en la escuadra de Igor Tudor y fue reemplazado por el senegalés Bamba Dieng.

Este resultado deja al Marsella con 36 puntos en la tercera ubicación de la Ligue 1 y con una pésima racha a Sánchez, que sigue sin retomar su senda goleadora, que igualmente lo tiene con 5 tantos en la competencia francesa.