El partido que se jugó hace 36 años en México por los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra que terminó con triunfo albiceleste y con dos postales inolvidables: La Mano de Dios de Diego Armando Maradona, y el mejor gol en la historia de los mundiales protagonizado también por el 10, al parece se sigue fuera de la cancha con declaraciones de ida y vuelta.

Resulta que la camiseta utilizada por el Pelusa en ese encuentro fue subastada en cerca de nueve millones de dólares, lo que hizo reaccionar a Peter Shilton, arquero inglés que tuvo que soportar los dos goles en comento.

El ex portero dijo sin asco que la camiseta de Maradona no la quiere "ni para lavar los platos", provocando la reacción de Héctor Enrique, jugador campeón del mundo y que inició la jugada que terminó con el golazo del Diego.

“Peter Shilton la tenés adentro hace años. Qué grande el Diego. Un metro y medio mide Diego Maradona, te hizo un gol y vos fuiste con las manos. Te primereó, te utilizó toda la magia del potrero, toda la magia de Fiorito”, disparó con todo el Negro a través de un video personal que se viralizó rápidamente.

Héctor Enrique le responde con todo a Peter Shilton (Getty Images)

¿Se quedó ahí? No, porque Enrique demostró ser fiero tal como era en la cancha y sin asco le dijo al inglés que no tenía manos.

“Y después te dejo tirado por el piso, te humilló. A vos te humilló, no al resto. A vos sí, Peter Shilton. La tenés adentro. No importa lo que vos digas de la camiseta de Argentina, nosotros la amamos y la defendemos con el corazón. Y vos, Shilton, vos perdiste ese partido porque no tenés mano. Chau Shilton, la tenés adentro y no te la saca nadie. Nadie te la va a sacar”, cerró.