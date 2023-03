Tomás Alarcón no pasa por un buen momento en su carrera futbolística. El volante chileno llegó a principios del 2023 al Zaragoza proveniente del Cádiz, esto con el fin de poder volver la regularidad que había perdido en La Liga.

Sin embargo, hasta ahora su paso por el equipo español que juega actualmente en La Liga Smartbank, torneo correspondiente a la Segunda División de España, no ha sido el esperado, con solo tres partidos de titular de nueve disputados

Este miércoles Alarcón habló en conferencia de prensa sobre su mal momento futbolístico en el fútbol español. “Vine a Zaragoza para sumar minutos y no los estoy teniendo. Tenía muchas aspiraciones de jugar, necesitaba minutos, sumar confianza, pero esa tarjeta roja me jugó una mala pasada”, mencionó el ex jugador de O'Higgins de Rancagua sobre una expulsión que sufrió cuando jugaba frente a Sporting Gijón en enero de este año.

Debido a su mal momento, Tomás Alarcón no fue considerado por Eduardo Berizzo para integrar la nómina de la Selección Chilena que enfrentará el partido amistoso contra Paraguay.

"No estoy ni cerca de lo que soy. Los primeros dos partidos me costó adaptarme porque llevaba cinco meses sin jugar no tenía ritmo ni confianza. Hasta ahora no se ha podido ver nada de mí”, declaró Alarcón, quien fue autocrítico sobre el mal momento que está pasando en su carrera.

Aunque Alarcón ya está teniendo oportunidades para revertir su mal momento futbolístico, una muestra de aquello fue su participación de 45 minutos en el partido que Zaragoza empató uno a uno frente al Huesca durante la última fecha del torneo de Segunda División. “El técnico Fran Escribá me felicitó, él ve lo que hago en la semana. Sé que en cualquier momento me llegará una oportunidad y la aprovecharé", agregó el volante chileno.