Brian Fernández dejó un imborrable recuerdo entre los hinchas de Unión La Calera por su calidad de jugador, lo que le sirvió para llegar primero al fútbol mexicano y luego, la MLS. Justamente en Estados Unidos, el jugador argentino recibió un tratamiento para sus adicciones.

A partir de ese momento el talentoso 10 ha vivido una montaña rusa de emociones combinando cambio de clubes con internaciones y otros escándalos.

Este miércoles su novia, Araceli Fessia en conversación con el canal A24 otra vez entregó detalles del actual momento del jugador asegurando que "él consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa a venderle. Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida".

Un par de horas más tardes, Fernández ocuparía su cuenta de Instagram para mandarle duros mensajes a su pareja: "Como te gusta hablar en la radio. Como te gusta decir giladas pero la verdad no sabes nada de mí hace dos meses, déjate de joder nena".

Los mensajes aclaratorios de Brian Fernández a su ex pareja (Instagram)

Agregando que "pero de abandono de persona no habla jaja", haciendo referencia a que no está con ella actualmente.

El hermano de Leandro Fernández no se quedó ahí dedicándole más palabras a Fessia. "Ya estás grande para salir a hablar, yo no hablo con nadie de lo que me pasó ni de lo que perdí. Sabes que si como, si tengo ropa para todos los días, si tengo lugar para quedarme a dormir, sabes si los lugares son fijos... No porque nada es fijo y eso da bronca porque prácticamente en la calle me dejaste", escribió.

Para el final Brian le envió un mensaje a sus seguidores que ahí terminaba todo y que se iría a dormir. "Muchos mensajes me llegan, no voy a poder ver mucho y ni ver a nadie, estoy lejos nos vemos. Seguiré durmiendo besito gente hermosa y divina que me quiere dar un lugar", y se despidió.