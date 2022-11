El jugador sufrió una lesión en un amistoso ante Irak a días de que Ecuador debute en el torneo ante Qatar. No obstante, Castillo tiene la esperanza de decir presente en la cita mundialista.

El pasado sábado, Ecuador jugó un amistoso ante Irak a solo días de que la 'Tri' debute en Qatar 2022 frente a los dueños de casa. No obstante, uno que la pasó mal en este choque fue Byron Castillo.

El jugador, quien recientemente conoció el fallo del TAS y en que se resolvió que sí hubo una alteración de documentos del seleccionado ecuatoriano. Sin embargo, de todas maneras desde la Federación Ecuatoriana del Fútbol recharon la postura del tribunal.

Pero Castillo tiene que preocuparse de otra cosa ahora y es que salió lesionado en el partido ante los iraquíes. No pudo ni siquiera terminar el primer tiempo luego que disputara un balón con Alai Ghasem y donde el sudamericano sacó la peor parte.

Ante la inquietud, el lateral compartió una publicación en su cuenta de Instagram que llama a poner la calma. El futbolista del León de México subió una foto foto junto a sus compañeros de selección y con la famosa canción de Bad Bunny "Estamos Bien" y acompañada de un emoji de ruego.

Aunque eso no fue todo, ya que luego también subió una captura de él junto al tema de Daddy Yankee, "El mejor de todos los tiempos" y con la frase de "Cada año te demuestro que supero todos mis retos, soy la definición de un artista completo. Me he ganado el respeto, cada año tengo que lidiar con todos estos lambones".

Castillo compartió algunas publicaciones en su cuenta de Instagam tras su lesión | Foto: byron4590, Instagram

El jugador tiene la esperanza de estar en Qatar 2022 | Foto: byron4590, Instagram

De todas maneras, Gustavo Alfaro aún no entrega una nómina oficial y será este lunes si contará con el futbolista que ha estado en la polémica en el último tiempo.